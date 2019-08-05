На Сумщині більше двох місяців не можуть знайти зниклу дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 сепня. УНН. У Сумській області правоохоронці з кінця травня цього року шукають зниклу молоду дівчину. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Наприкінці травня 24-річна жителька Шостки Катерина Чепурна пішла з дому і не повернулась, її місце перебування досі залишається невідомим.
Про безвісті зниклу дівчину поліції повідомив її дядько. Він розповів, що останнього разу бачив племінницю наприкінці травня цього року. Того дня вона посварилась зі своїм парубком, пішла з дому і не повернулась.
На вигляд розшукуваній 20-25 років, зростом 170 см, середньої статури. Має темне волосся та карі очі. Була вдягнена у сіру футболку та сині джинси. Взута у різнокольорові сланці.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині зникла неповнолітня дівчина.