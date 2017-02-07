На суда, которые должны были незаконно транспортировать нефть, наложили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на четыре речных судна, которые по преступной схеме С.Курченко должны были транспортировать нефтепродукты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Прокуратура Одесской области расследует уклонение от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребление служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов.
Сейчас по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом наложен арест на 4 речных судна на территории Ренийского морского торгового порта, которые по преступной схеме должны были использовать для вывоза нефтепродуктов за границу.
Фактически указанные плавсредства не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности.
Правоохранители принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.
Напомним, что правоохранители уже сообщили о подозрении в преступных махинациях с нефтепродуктами одному из координаторов указанных схем, трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия.
В результате таких действий с использованием поддельных документов и фиктивных фирм при реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов в бюджет не поступило 1,2 млрд грн обязательных платежей.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.