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На суда, которые должны были незаконно транспортировать нефть, наложили арест

Киев • УНН

 • 9493 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. По ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на четыре речных судна, которые по преступной схеме С.Курченко должны были транспортировать нефтепродукты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

На суда, которые должны были незаконно транспортировать нефть, наложили арест

Прокуратура Одесской области расследует уклонение от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребление служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

Сейчас по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом наложен арест на 4 речных судна на территории Ренийского морского торгового порта, которые по преступной схеме должны были использовать для вывоза нефтепродуктов за границу.

Фактически указанные плавсредства не загружались, а их судозаходы на причал осуществлялись для конспирации незаконной деятельности.

Правоохранители принимают меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Напомним, что правоохранители уже сообщили о подозрении в преступных махинациях с нефтепродуктами одному из координаторов указанных схем, трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия.

В результате таких действий с использованием поддельных документов и фиктивных фирм при реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов в бюджет не поступило 1,2 млрд грн обязательных платежей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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