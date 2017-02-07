На судна, які мали незаконно транспортувати нафту, наклали арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. За клопотанням прокуратури Одещини накладено арешт на чотири річкових судна, які за злочинною схемою С.Курченка мали транспортувати нафтопродукти. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Прокуратура Одеської області розслідує ухилення від сплати податків та платежів, а також зловживання службовим становищем групою осіб при ввезенні на територію України 800 тис. тонн нафтопродуктів.
Наразі за клопотанням прокуратури Приморським районним судом накладено арешт на 4 річкових судна на території Ренійського морського торговельного порту, які за злочинною схемою мали використовувати для вивезення нафтопродуктів за кордон.
Фактично вказані плавзасоби не завантажувалися, а їх судозаходи на причал здійснювалися для конспірації незаконної діяльності.
Наразі правоохоронці вживають заходи щодо передачі арештованого майна на відповідальне зберігання державним органам. На вказаних плавзасобах тривають обшуки.
Нагадаємо, що правоохоронці вже повідомили про підозру у злочинних махінаціях з нафтопродуктами одному з координаторів вказаних схем, трьом посадовцям Одеської митниці та двом представникам підприємства.
Унаслідок таких дій з використанням підроблених документів та фіктивних фірм при реалізації 800 тис тонн нафтопродуктів до бюджету не надійшло 1,2 млрд грн обов’язкових платежів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.