На столичной Оболони неизвестные блокировали помещения: правоохранители задержали 25 человек

"В Оболонское управление полиции по спецлинии "102" около 16 часов поступило сообщение, что в помещение в переулке Балтийском зашли неизвестные и заблокировали его", - говорится в сообщении.

Так, на место происшествия выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств инцидента. Им удалось установить, что конфликт возник из-за разделения права собственности на пользование помещением.

"В Оболонское управление полиции правоохранители доставили 25 участников конфликта. После проведения проверки и выяснения всех обстоятельств, действий каждого из них будет дана правовая оценка", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Оболонском районе Киева в подвале жилого дома нашли тела трех мужчин.