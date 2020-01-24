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На столичній Оболоні невідомі блокували приміщення: правоохоронці затримали 25 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В Оболонському районі Києва невідомі особи заблокували приміщення. Після приїзду поліції 25 учасників конфлікту доставили до управління. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

На столичній Оболоні невідомі блокували приміщення: правоохоронці затримали 25 осіб

“До Оболонського управління поліції по спецлінію „102“ близько 16-ї години надійшло повідомлення, що до приміщення на провулку Балтійському зайшли невідомі особи та заблокували його”, — йдеться у повідомленні.

Так, на місце події виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин інциденту. Їм вдалось встановити, що конфлікт виник через поділ права власності на користування приміщенням.

“До Оболонського управління поліції правоохоронці доставили 25 учасників конфлікту. Після проведення перевірки та з’ясування усіх обставин, діям кожного з них буде надана правова оцінка”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва у підвалі житлового будинку знайшли тіла трьох чоловіків.

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