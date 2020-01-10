У Києві у підвалі житлового будинку знайшли тіла трьох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Оболонському районі Києва у підвалі житлового будинку знайшли тіла трьох чоловіків. Наразі поліція встановлює причини смерті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Поліція встановлює обставини смерті трьох чоловіків на столичній Оболоні. Тіла невідомих виявив сантехнік, який прийшов у підвал житлового будинку для проведення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, повідомлення про знайдені тіла у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського надійшло близько 11:30. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.
"За попередніми даними судово-медичного експерта, що оглядав тіла померлих на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза", - йдется у повідомленні.
Наразі зібрані матеріали за цим фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цієї події.
Нагадаємо, у Києві 80-річному чоловіку стало зле біля станції метро "Чернігівська", він попросив викликати йому швидку, однак помер на місці, так і не дочекавшись допомоги.