В Киеве в подвале жилого дома нашли тела трех мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Оболонском районе Киева в подвале жилого дома нашли тела трех мужчин. В настоящее время полиция устанавливает причины смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони. Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
По информации полиции, сообщение об обнаружении тел в подвале дома на улице Маршала Малиновского поступило около 11:30. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия.
"По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза", - идется в сообщении.
Сейчас собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этого события.
Напомним, в Киеве 80-летнему мужчине стало плохо возле станции метро "Черниговская", он попросил вызвать ему скорую, однако умер на месте, так и не дождавшись помощи.