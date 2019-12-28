На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 28 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1116.473191 грн;

Серебро - 13.169107 грн;

Платина - 685.977427 грн;

Палладий - 1387.681393 грн.

По состоянию на утро субботы по сравнению с 27 декабря курс всех указанных металлов не изменился.