На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 28 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 28 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1116.473191 грн;
Серебро - 13.169107 грн;
Платина - 685.977427 грн;
Палладий - 1387.681393 грн.
По состоянию на утро субботы по сравнению с 27 декабря курс всех указанных металлов не изменился.