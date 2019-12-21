На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 21 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1107.564669 грн;

Серебро - 12.703724 грн;

Платина - 699.680301 грн;

Палладий - 1446.605898 грн.

По сравнению с 20 декабря курс всех указанных металлов снизился, кроме платины, который вырос.