На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 23 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1181.511033 грн;

Серебро - 13.947026 грн;

Платина - 734.467666 грн;

Палладий - 1263.127278 грн.

По сравнению с 22 сентября курс всех указанных металлов снизился, кроме палладия, который вырос.