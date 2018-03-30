На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 30 марта установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1129.764354;

Серебро - 13.893236;

Платина - 801.336056;

Палладий - 833.765000.

По сравнению с 29 марта, стоимость палладия выросла, всех инших банковских металлов - уменьшилась.