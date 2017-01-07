На Софийской площади начался рождественский концерт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Киеве на Софийской площади начались совместные колядования и рождественский концерт с участием фольклорных групп, передает корреспондент УНН.
Так, участие в рождественском концерте принимают такие фольклорные группы, как "Божичи", "Властелин", "Роксолания", "Многая лета", ансамбль старинной музыки "Хорея казацкая", детские группы "Орели" и "Райгородок", аутентичные группы.
Также в рамках рождественского концерта состоится вертеп в исполнении театра "Мост", театрализованное представление с представлением "Райское дело" в исполнении актеров Национального академического драматического театра Ивана Франко.
В то же время, киевляне и гости столицы начали рождественское шествие со звездами, которое проходит по маршруту Софийская площадь - Национальная опера Украины - Крещатик - Майдан Незалежности - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь.