На Софійській площі розпочався різдвяний концерт

Так, участь у різдвяному концерті беруть такі фольклорні гурти, як “Божичі”, “Володар”, “Роксоланія”, “Многая літа”, ансамбль старовинної музики “Хорея козацька”, дитячі гурти “Орелі” та “Райгородок”, автентичні гурти.

Також у рамках різдвяного концерту відбудеться вертеп у виконанні театру “Міст”, театралізоване дійство за виставою “Райське діло” у виконанні акторів Національного академічного драматичного театру ім.Івана Франка.

Водночас, кияни та гості столиці розпочали різдвяну ходу із зірками, яка проходить за маршрутом Софійська площа - Національна опера України - Хрещатик - Майдан Незалежності - Михайлівська площа - Володимирський проїзд - Софійська площа.