На сайт Минздрава РФ осуществлена крупнейшая за последние годы кибератака
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На официальный сайт Минздрава России осуществили хакерскую кибератаке, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Технические службы Минздрава России отбили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку", - сказал директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай
По его словам, накануне ночью на информационные ресурсы МЗ была осуществлена массированная хакерская DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 млн запросов в минуту.
О.Салагай отметил, что в результате атаки хакеров, сайт Минздрав не работал примерно 14 минут.
"Никаких последствий эта атака не имела, за исключением необходимости временного отключения официального сайта Министерства", - уточнил он.
Персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были нарушены атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом ".
По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой все информационные ресурсы Министерства были дополнительно протестированы.
"Все работает в штатном режиме", - подчеркнул О.Салагай.