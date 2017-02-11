На сайт МОЗ РФ здійснена найбільша за останні роки кібератака
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На офіційний сайт МОЗ Росії здійснили хакерську кібератаку, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Технічні служби МОЗ Росії відбили наймасштабнішу за останні роки хакерську атаку”, — сказав директор Департаменту громадського здоров’я та комунікацій МОЗ Росії Олег Салагай
За його словами, напередодні вночі на інформаційні ресурси МОЗ була здійснена масована хакерська DDoS-атаці, яка в піковому режимі досягала 4 млн запитів в хвилину.
О.Салагай зазначив, що внаслідок атаки хакерів, сайт МОЗ не працював приблизно 14 хвилин.
“Ніяких наслідків ця атака не мала, за винятком необхідності тимчасового відключення офіційного сайту Міністерства”, — уточнив він.
Персональні дані або дані, що становлять лікарську таємницю, не були порушені атакою, оскільки знаходяться в захищеній частині мережі, не пов’язаній з інтернетом“.
За дорученням глави МОЗ Вероніки Скворцової всі інформаційні ресурси Міністерства були додатково протестовані.
“Все працює в штатному режимі”, — підкреслив О.Салагай.