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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На сайт МОЗ РФ здійснена найбільша за останні роки кібератака

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. На офіційний сайт МОЗ Росії здійснили хакерську кібератаку, передає УНН з посиланням на ТАСС.

На сайт МОЗ РФ здійснена найбільша за останні роки кібератака

“Технічні служби МОЗ Росії відбили наймасштабнішу за останні роки хакерську атаку”, — сказав директор Департаменту громадського здоров’я та комунікацій МОЗ Росії Олег Салагай

За його словами, напередодні вночі на інформаційні ресурси МОЗ була здійснена масована хакерська DDoS-атаці, яка в піковому режимі досягала 4 млн запитів в хвилину.

О.Салагай зазначив, що внаслідок атаки хакерів, сайт МОЗ не працював приблизно 14 хвилин.

“Ніяких наслідків ця атака не мала, за винятком необхідності тимчасового відключення офіційного сайту Міністерства”, — уточнив він.

Персональні дані або дані, що становлять лікарську таємницю, не були порушені атакою, оскільки знаходяться в захищеній частині мережі, не пов’язаній з інтернетом“.

За дорученням глави МОЗ Вероніки Скворцової всі інформаційні ресурси Міністерства були додатково протестовані.

“Все працює в штатному режимі”, — підкреслив О.Салагай.

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