На Ровенщине мужчине, который вытер ноги об украинский флаг, объявлено о подозрении
Киев • УНН
Жителю села Большой Алексин сообщено о подозрении за публичное надругательство над флагом Украины. Мужчина вытирал ноги о государственный флаг на площади перед ТРЦ в Ривне. Сейчас он находится под домашним арестом.
Сообщено о подозрении жителю Ровенской области, который вытирал ноги об украинский флаг. Об этом сообщила Ровенская окружная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Жителю села Большой Алексин Ровенской области сообщено о подозрении в публичном надругательстве над государственным флагом Украины.
Досудебное расследование установило, что 6 ноября около обеда мужчина пришел в центр Ривне с флагом Украины. В то время как раз прозвучало оповещение о воздушной тревоге. Мужчина был обернут в красную ткань и включил через колонку гимн страны-агрессора. Действия мужчины сняли на видео прохожие.
Он сознательно и умышленно бросил флаг Украины на площади перед торгово-развлекательным центром и начал вытирать о него ноги
Правоохранителям свои действия он объяснил тем, что не признает сине-желтый флаг государственным флагом.
По решению Ровенского городского суда мужчина находится под домашним арестом.
Напомним
Прокуратура сообщила о подозрении за оправдание вооруженной агрессии рф пророссийской блогерше, которая в октябре во время воздушной тревоги на киевском вокзале снимала видео, где насмехалась над людьми, которые шли в укрытие и восхваляла агрессора.
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