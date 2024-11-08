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На Ровенщине мужчине, который вытер ноги об украинский флаг, объявлено о подозрении

На Ровенщине мужчине, который вытер ноги об украинский флаг, объявлено о подозрении

Киев  •  УНН

16:52 • 4445 просмотра

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Жителю села Большой Алексин сообщено о подозрении за публичное надругательство над флагом Украины. Мужчина вытирал ноги о государственный флаг на площади перед ТРЦ в Ривне. Сейчас он находится под домашним арестом.

Сообщено о подозрении жителю Ровенской области, который вытирал ноги об украинский флаг. Об этом сообщила Ровенская окружная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Жителю села Большой Алексин Ровенской области сообщено о подозрении в публичном надругательстве над государственным флагом Украины.

Досудебное расследование установило, что 6 ноября около обеда мужчина пришел в центр Ривне с флагом Украины. В то время как раз прозвучало оповещение о воздушной тревоге. Мужчина был обернут в красную ткань и включил через колонку гимн страны-агрессора. Действия мужчины сняли на видео прохожие.

Он сознательно и умышленно бросил флаг Украины на площади перед торгово-развлекательным центром и начал вытирать о него ноги

- говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранителям свои действия он объяснил тем, что не признает сине-желтый флаг государственным флагом.

По решению Ровенского городского суда мужчина находится под домашним арестом.

Напомним

Прокуратура сообщила о подозрении за оправдание вооруженной агрессии рф пророссийской блогерше, которая в октябре во время воздушной тревоги на киевском вокзале снимала видео, где насмехалась над людьми, которые шли в укрытие и восхваляла агрессора.

СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП в Винницкой области, который восхвалял оккупантов21 августа 2024, 10:11 • 20517 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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