В Ровенской области полицейского поймали на взятке в сумме почти 40 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Ровенской области задержали одного из руководителей местной полиции при получении 39 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от депутата местного совета одним из руководителей Варашського отдела полиции Главного управления Нацполиции в Ровенской области”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, правохранитель требовал и получил от местного депутата неправомерную выгоду в сумме 39 тысяч гривен. За деньги он обещал не притягивать гражданина к ответственности за нарушения при строительстве торговых павильонов и неотражение права собственности на павильоны в Декларации об имущественном состоянии.
Полицейского задержали при получении взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды).
Планируется сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении прахранителя меры пресечения. Также планируются неотложные обыски в административных помещениях местного отдела полиции и прокуратуры, и проверка факта причастности к преступлению прокурора.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаевской полицейского поймали на взятке в 12 тысяч гривен.