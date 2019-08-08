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На Рівненщині поліцейського впіймали на хабарі у сумі майже 40 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Рівненщині затримано одного з керівників місцевої поліції під час отримання 39 тис. грн неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, задокументували факт вимагання й отримання неправомірної вигоди від депутата місцевої ради одним із керівників Варашського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Рівненській області”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та отримав від місцевого депутата неправомірну вигоду в сумі 39 тисяч гривень. За гроші він обіцяв не притягати громадянина до відповідальності за порушення при будівництві торгових павільйонів та невідображення права власності на павільйони у Декларації про майновий стан.

Поліцейського затримали під час отримання хабаря. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди).

Планується повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно правоохоронця запобіжного заходу. Також плануються невідкладні обшуки у адміністративних приміщеннях місцевого відділу поліції та прокуратури, і перевірка факту причетності до злочину прокурора.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейського впіймали на хабарі у 12 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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