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На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 12:20  •  2464 просмотра

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Александр Сергиенко предполагает, что строительство ТРЦ Ocean Plaza могло способствовать повреждению тоннеля киевского метрополитена из-за его веса и расположения. Геологическая сложность и расположение рек в Киеве также рассматриваются как факторы.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в разговоре с корреспонденткой УНН заявил, что по его версии есть большая вероятность того, что подтопление киевского метрополитена произошло в результате строительства ТРЦ Ocean Plaza.

После запуска метро был построен огромный торговый центр Ocean Plaza, прямо над этой линией. И все это могло повлиять на состояние тоннеля метро, потому что это сотни тонн бетона, которые были залиты. Это огромный вес, просадка грунта и это тоже очень такой опасный фактор любого крупного строительства в Киеве.

- сказал Александр Сергиенко.

Детали

Причин затопления тоннеля "синей" ветки метрополитена может быть несколько. Одна из них, это очень сложное геологическое строение, на котором стоит Киев.

Весь Киев - это практически набор рек и ручьев. Официально у нас более 400 речных водных объектов. ... То есть Киев стоит на воде. Повреждение произошло как раз на самой большой реке - на Лыбеди. Именно там, где проходит трасса метро через Лыбедь.

- отметил Александр Сергиенко.

Пока не понятно, произошло ли повреждение тоннеля метро результатом эксплуатации, ошибки проектировщиков или метростроевцев, или повлияли особенности геологии. Однако директор "Института города" считает, что в этом случае природные факторы - второстепенные.

Он предполагает, что основной причиной инцидента стал ТРЦ Ocean Plaza, который стоит прямо над участком, где произошли деформационные процессы.

По его словам, вследствие строительства центра могли произойти оползни, которые и повредили тоннель метро.

Напомним

Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к запуску альтернативных маршрутов наземного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.  

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
На пошкодження тунелю метро в Києві могло вплинути будівництво ТРЦ Ocean Plaza
The construction of the Ocean Plaza shopping center may have affected the damage to the subway tunnel in Kyiv
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На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

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