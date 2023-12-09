На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в разговоре с корреспонденткой УНН заявил, что по его версии есть большая вероятность того, что подтопление киевского метрополитена произошло в результате строительства ТРЦ Ocean Plaza.

После запуска метро был построен огромный торговый центр Ocean Plaza, прямо над этой линией. И все это могло повлиять на состояние тоннеля метро, потому что это сотни тонн бетона, которые были залиты. Это огромный вес, просадка грунта и это тоже очень такой опасный фактор любого крупного строительства в Киеве. - сказал Александр Сергиенко.

Детали

Причин затопления тоннеля "синей" ветки метрополитена может быть несколько. Одна из них, это очень сложное геологическое строение, на котором стоит Киев.

Весь Киев - это практически набор рек и ручьев. Официально у нас более 400 речных водных объектов. ... То есть Киев стоит на воде. Повреждение произошло как раз на самой большой реке - на Лыбеди. Именно там, где проходит трасса метро через Лыбедь. - отметил Александр Сергиенко.

Пока не понятно, произошло ли повреждение тоннеля метро результатом эксплуатации, ошибки проектировщиков или метростроевцев, или повлияли особенности геологии. Однако директор "Института города" считает, что в этом случае природные факторы - второстепенные.

Он предполагает, что основной причиной инцидента стал ТРЦ Ocean Plaza, который стоит прямо над участком, где произошли деформационные процессы.

По его словам, вследствие строительства центра могли произойти оползни, которые и повредили тоннель метро.

Напомним

Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к запуску альтернативных маршрутов наземного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.

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