На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
Киев • УНН
Александр Сергиенко предполагает, что строительство ТРЦ Ocean Plaza могло способствовать повреждению тоннеля киевского метрополитена из-за его веса и расположения. Геологическая сложность и расположение рек в Киеве также рассматриваются как факторы.
Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко в разговоре с корреспонденткой УНН заявил, что по его версии есть большая вероятность того, что подтопление киевского метрополитена произошло в результате строительства ТРЦ Ocean Plaza.
После запуска метро был построен огромный торговый центр Ocean Plaza, прямо над этой линией. И все это могло повлиять на состояние тоннеля метро, потому что это сотни тонн бетона, которые были залиты. Это огромный вес, просадка грунта и это тоже очень такой опасный фактор любого крупного строительства в Киеве.
Детали
Причин затопления тоннеля "синей" ветки метрополитена может быть несколько. Одна из них, это очень сложное геологическое строение, на котором стоит Киев.
Весь Киев - это практически набор рек и ручьев. Официально у нас более 400 речных водных объектов. ... То есть Киев стоит на воде. Повреждение произошло как раз на самой большой реке - на Лыбеди. Именно там, где проходит трасса метро через Лыбедь.
Пока не понятно, произошло ли повреждение тоннеля метро результатом эксплуатации, ошибки проектировщиков или метростроевцев, или повлияли особенности геологии. Однако директор "Института города" считает, что в этом случае природные факторы - второстепенные.
Он предполагает, что основной причиной инцидента стал ТРЦ Ocean Plaza, который стоит прямо над участком, где произошли деформационные процессы.
По его словам, вследствие строительства центра могли произойти оползни, которые и повредили тоннель метро.
Напомним
Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к запуску альтернативных маршрутов наземного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.
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На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
Александр Сергиенко предполагает, что строительство ТРЦ Ocean Plaza могло способствовать повреждению тоннеля киевского метрополитена из-за его веса и расположения. Геологическая сложность и расположение рек в Киеве также рассматриваются как факторы.
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