На Полтавщине после взрывов не было зафиксировано попаданий, а информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

3 августа захватчики нанесли удар по территории Полтавской области. Во время атаки в регионе активно работала противовоздушная оборона.

В частности, в Миргородском районе сообщали о звуках взрывов. К счастью, по предварительной информации, в результате атаки не зафиксировано попаданий в гражданскую инфраструктуру, и пострадавших нет.

Вибухи прогриміли у Миргородському районі Полтавської області