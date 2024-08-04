Киев • УНН
3 августа оккупанты атаковали Полтавскую область. По предварительным данным, после взрывов не было зафиксировано попаданий в гражданскую инфраструктуру, информация о пострадавших не поступала.
На Полтавщине после взрывов не было зафиксировано попаданий, а информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.
Детали
3 августа захватчики нанесли удар по территории Полтавской области. Во время атаки в регионе активно работала противовоздушная оборона.
В частности, в Миргородском районе сообщали о звуках взрывов. К счастью, по предварительной информации, в результате атаки не зафиксировано попаданий в гражданскую инфраструктуру, и пострадавших нет.
Вибухи прогриміли у Миргородському районі Полтавської області3 августа 2024, 20:26 • 18170 просмотров