На Полтавщине будут судить военного, который пьяным устроил смертельное ДТП

На Полтавщине по материалам ГБР будут судить военнослужащего, который пьяным устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла его жена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщается, обвинительный акт по делу военнослужащего направлен в суд.

Вечером 16 февраля 2024 года военный навеселе сел за руль автомобиля. Вместе со своей женой они поехали по улицам Полтавы. На одном из перекрестков он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в электроопору.

В результате аварии женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована. Через две недели она умерла, так и не выйдя из комы - указали в ГБР.

По данным следствия, содержание алкоголя в крови водителя составило 1,2 промилле.

Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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