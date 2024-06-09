Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб
В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно
рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая
Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ
Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ
Диверсант въехал в блок-пост в оккупированной Волновахе: есть раненые оккупанты - Андрющенко
Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе
Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго
Коалиция инструкторов для выправки в Украине: инициативу Макрона не поддержали США, Германия, Италия и Испания - СМИ
Популярные
9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака
Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины
Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ
Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет
На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб
Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Там россияне уже предприняли 14 попыток вытеснить украинских защитников с их позиций, при этом шесть боев все еще продолжаются.
В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно
Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено на склоне горы Поп Иван недалеко от границы.
рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая
53-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы, а также сотрясение мозга после того, как российские войска обстреляли Александровку в Херсонской области утром 9 июня.
Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, две атаки российских оккупантов были отражены в районах Волчанска и Липцев на Харьковском направлении.
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ
В Миргороде, Полтавская область, Украина, произошел взрыв. Ранее в воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе для города.
Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ
ПП "Шегини-Медика" на украинско-польской границе работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров перекрыть движение до конца сентября.
Диверсант въехал в блок-пост в оккупированной Волновахе: есть раненые оккупанты - Андрющенко
Неизвестный диверсант на грузовике протаранил блокпост в оккупированной Волновахе Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие среди российских оккупантов.
Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе
Два судна были атакованы ракетами возле Адена, Йемен что вызвало пожар на одном из судов, но никто не пострадал.
Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго
В Украине тестируют усовершенствованный подход к графикам отключения электроэнергии, направленный на сокращение количества почасовых ограничений.
Коалиция инструкторов для выправки в Украине: инициативу Макрона не поддержали США, Германия, Италия и Испания - СМИ
Франция предложила сформировать "коалицию инструкторов" для отправки в Украину, но против этой инициативы выступили Соединенные Штаты, Германия, Италия и Испания из-за опасений по поводу рисков эскалации и дальнейшего втягивания Запада в войну.