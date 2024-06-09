На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

россияне на Покровском направлении уже осуществили 14 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них шесть - еще продолжается. Ситуация напряженная. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 11:00 9 июня.

Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже совершил 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них шесть - еще продолжается. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера оккупанты здесь потеряли более 450 убитыми и ранеными, пять ББМ, семь артсистем, одну зенитную установку и шесть автомобилей. Поврежден танк, четыре артсистемы и шесть автомобилей врага.

Также сообщается, что на Северском направлении происходит бой в районе Выемки.

Генштаб также информирует о ситуации на других направлениях:

- На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.

- На Кураховском направлении попытка оккупантов продвинуться в районе Парасковиевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял здесь 38 человек, из них 13 - безвозвратные. Уничтожены два танка, одна единица спецтехники, три боевые бронированные машины, артсистема, наземный дрон и два автомобиля. Повреждены три танка, шесть ББМ, четыре артиллерийские системы и пять единиц автомобильной техники.

- На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

- На Приднепровском направлении отбита атака врага в районе Крынок.

Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб