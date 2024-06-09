На Покровському напрямку ситуація напружена – Генштаб
Київ • УНН
Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Там росіяни вже зробили 14 спроб витіснити українських захисників з їхніх позицій, при цьому шість боїв все ще тривають.
росіяни на Покровському напрямку вже здійснили 14 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває. Ситуація напружена. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб надає інформацію станом на 11:00 9 червня.
Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки
Зазначається, що учора окупанти тут втратили понад 450 вбитими та пораненими, п’ять ББМ, сім артсистем, одну зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та шість авто ворога.
Також повідомляється, що на Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.
Генштаб також інформує про ситуацію на інших напрямках:
На Краматорському напрямку від початку доби вібулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.
На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.
За уточненою інформацією, протягом минулої доби ворог втратив тут 38 осіб, з них 13 – безповоротні. Знищено два танка, одну одиницю спецтехніки, три бойові броньовані машини, артсистему, наземний дрон та два автомобілі. Пошкоджено три танка, шість ББМ, чотири артилерійські системи та п’ять одиниць автомобільної техніки.
На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.
Відбито дві атаки окупантів в районах Вовчанська та Липців – Генштаб09.06.24, 12:40 • 23829 переглядiв