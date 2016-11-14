На Согласительном совете произошла потасовка между депутатами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На заседании Согласительного совета подрались народные депутаты Олег Ляшко и Юрий Бойко, передает корреспондент УНН.
Это произошло после того, как О.Ляшко обвинил депутатов Ю.Бойко и Сергея Левочкина в сотрудничестве с Россией.
Депутатов удалось разнять, однако затем между ними возникла повторная схватка. После этого глава ВР Андрей Парубий заявил, что в случае повторения схватки обратится в регламентный комитет.