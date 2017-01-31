На острове Хоккайдо в Японии появились глыбы льда, похожие на драгоценные камни
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Большими глыбами льда разного размера усеяно побережье реки Токачи на Хоккайдо, северном острове Японии. Они переливаются различными цветами от света солнца или месяца, передает УНН со ссылкой на New York Times.
По словам местных жителей, глыбы льда "сияют, как бриллианты под лучами вечернего месяца и сверкают, как янтарь под светом солнца".
Такое яркое зрелище можно наблюдать на острове Хоккайдо только в периоды самой холодной погоды. Глыбы льда, которые появляются от простых волн, называются "Речной лед Токачи".
"Я никогда не слышал об этом типе льда и никогда не видел подобного морского льда. Это просто речной лед. Прозрачный он из-за отсутствия в нем соли", - пишет специалист по изучению полярного океана, физик-океанолог Питер Уодхемс.
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Ежегодно при низкой температуре устье реки замерзает, и из-за сильных волн отраженный лед выбрасывает на берег. Кристаллы привлекают большое внимание туристов и местных жителей, поэтому в этот период на побережье можно встретить очень много фотографов.
Как сообщается, лучшее время, чтобы понаблюдать за явлением - это конец января и начало февраля. У местных жителей есть сайт, где они публикуют фотографии речного льда.