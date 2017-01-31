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На острові Хоккайдо у Японії з'явилися брили льоду, схожі на коштовне каміння

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Великими брилами льоду різного розміру всіяне узбережжя річки Токачі на Хоккайдо, північному острові Японії. Вони переблискують різними кольорами від світла сонця чи місяця, передає УНН з посиланням на New York Times.

За словами місцевих жителів, брили льоду “сяють, як діаманти під променями вечірнього місяця і виблискують, як янтар під світлом сонця”.

Таке яскраве видовище можна спостерігати на острові Хоккайдо тільки в періоди найхолоднішої погоди. Брили льоду, які з'являються від простих хвиль, мають назву “Річковий лід Токачі”.

"Я ніколи не чув про цей тип льоду і ніколи не бачив подібного морського льоду. Це просто річковий лід. Прозорий він через відсутність в ньому солі", - пише фахівець з вивчення полярного океану, фізик-океанолог Пітер Уодхемс.

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Щорічно при низькій температурі гирло річки замерзає, і через сильні хвилі відбитий лід викидає на берег. Кристали привертають велику увагу туристів і місцевих жителів, тому в цей період на узбережжі можна зустріти дуже багато фотографів.

Як повідомляється, найкращий час, щоб поспостерігати за явищем, - це кінець січня і початок лютого. У місцевих жителів є сайт, де вони публікують фотографії річкового льоду.

Українські Національні Новини

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