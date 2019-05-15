На оккупированную территорию Донбасса пытались провезти партию брендовых солнцезащитных очков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На КПВВ "Марьинка", расположенном на линии разграничения, у жителя оккупированного Донецка в автомобиле обнаружили партию брендовых солнцезащитных очков стоимостью более 818 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"Так, на КПВВ "Марьинка" у жителя областного центра, который следовал собственным автомобилем из г. Курахово в г. Донецк, была обнаружена партия брендовых солнцезащитных очков стоимостью более 818 тыс. грн., которые последний пытался переместить через линию разграничения", - говорится в сообщении.
Своими действиями гражданин превысил предельно допустимую стоимость ТМЦ, разрешенную для перевозки через линию соприкосновения (не более 10 тыс. грн на одного человека), отметили в ГФС.
По результатам проведенных мероприятий партию очков изъяли.
На основании собранных материалов в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-3 КУоАП.
Напомним, на оккупированную территорию пытались незаконно провезти иномарку из базы Интерпола.