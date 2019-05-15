На окуповану територію Донбасу намагалися провезти партію брендових сонцезахисних окулярів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На КПВВ "Мар'їнка", розташованому на лінії розмежування, у жителя окупованого Донецька в автомобілі виявили партію брендових сонцезахисних окулярів вартістю більше 818 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
"Так, на КПВВ "Мар'їнка" у жителя обласного центру, який прямував власним автомобілем із м. Курахово до м. Донецьк, було виявлено партію брендових сонцезахисних окулярів вартістю більше 818 тис. грн., які останній намагався перемістити через лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.
Своїми діями громадянин перевищив гранично допустиму вартість ТМЦ, дозволену для перевезення через лінію зіткнення (не більше 10 тис. грн на одну особу), зазначили у ДФС.
За результатами проведених заходів партію окулярів вилучили.
На підставі зібраних матеріалів стосовно громадянина складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-3 КУпАП.
Нагадаємо, на окуповану територію намагались незаконно провезти іномарку з бази Інтерполу.