На оккупированной Луганщине люди должны восстанавливать разрушенное жилье исключительно за свой счет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На Луганщине оккупанты не выдают помощь на восстановление разрушенного жилья и отказывают взрослым в медицинской помощи, поскольку больницы заняли под госпитали для российских военных. О ситуации на оккупированных территориях в Телеграм рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
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«Почти после каждого вражеского обстрела несколько человек остаются без домохозяйств. Так, в Невском разрушены еще два дома. россияне уничтожают этот населенный пункт, как и другие прифронтовые. А восстанавливать захватчики ничего не собираются. Местному населению восстановление не обещают вообще – исключительно за свой счет. В одном из домов люди решили самостоятельно отремонтировать крышу – денег хватило на половину работ. Обратившись в оккупационную администрацию с просьбой доделать или компенсировать расходы, получили отказ», - написал он в Telegram.
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Глава Луганской ОВА также сообщил, что медицина так называемой «лнр» не удовлетворяет даже элементарных потребностей. В частности, взрослым жителям области отказывают в помощи в больницах, потому что там расположены военные госпитали рф. В то же время, родители больных диабетом детей сообщают об отсутствии глюкометров, необходимых для мониторинга уровня глюкозы.
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