На окупованій Луганщині люди мають відновлювати зруйноване житло виключно власним коштом - ОВА

Цитата

«Майже після кожного ворожого обстрілу декілька людей залишаються без домогосподарств. Так, у Невському зруйновано ще два будинки. росіяни знищують цей населений пункт, як й інші прифронтові. А відновлювати загарбники нічого не збираються. Місцевому населенню відбудову не обіцяють взагалі – виключно власним коштом. В одному з будинків люди вирішили самостійно відремонтувати дах – грошей вистачило на половину робіт. Звернувшись до окупаційної адміністрації з проханням доробити або компенсувати витрати, отримали відмову», - написав він у Telegram.

Додатково

Очільник Луганської ОВА також повідомив, що медицина так званої «лнр» не задовольняє навіть елементарних потреб. Зокрема, дорослим мешканцям області відмовляють у допомозі в лікарнях, бо там розташовані військові шпиталі рф. Водночас, батьки хворих на діабет дітей повідомляють про відсутність глюкометрів, необхідних для моніторингу рівня глюкози.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На окупованій Луганщині не вистачає ліків та медперсоналу – Лисогор