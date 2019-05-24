На одного следователя приходится в среднем 300 уголовных производств — полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В мегаполисах в среднем один следователь полиции расследует 300 уголовных производств. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе во время 6-й встречи парламентско-общественной платформы Консультативного миссии Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.
"В среднем сегодня нагрузка на одного следователя в мегаполисе составляет 300 уголовных производств. При этом 80% своего рабочего времени следователь проводит на улице, в коридорах - у следователя судьи, у прокурора и т.д.", - отметил Цуцкиридзе.
Однако, по его словам, некоторые аспекты действующего законодательства затрудняют работу правоохранителей. Существуют проблемы по длительному согласованию сообщения о подозрении. Не определены в УПК конкретные сроки. Проблемным моментом в работе также является назначение экспертиз. Еще одним вопросом является осуществление осмотра места происшествия. Возникают проблемы и при задержании подозреваемого лица. Еще один, по словам Цуцкиридзе, проблемный тезис - невозможность остановить, а не закрыть уголовное производство.
"Следовательно, для решения этих проблемных вопросов в Нацполиции разработали и передали в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов два законопроекта, которые устранят законодательные противоречивости, которые в настоящее время есть в КПК", - говорится в сообщении.
Напомним, на обеспечение полицейских форменной одеждой ежегодно необходимо от 900 млн до 1,5 млрд грн.