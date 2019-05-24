На одного слідчого припадає у середньому 300 кримінальних проваджень – поліція

"У середньому на сьогодні навантаження на одного слідчого у мегаполісі становить 300 кримінальних проваджень. При цьому 80% свого робочого часу слідчий проводить на вулиці, у коридорах – у слідчого судді, у прокурора тощо", – зазначив Цуцкірідзе.

Водночас, за його словами, деякі аспекти чинного законодавства ускладнюють роботу правоохоронців. Існують проблеми щодо тривалого погодження повідомлення про підозру. Не визначені в КПК конкретні терміни. Проблемним моментом у роботі також є призначення експертиз. Ще одним питанням є здійснення огляду місця події. Виникають проблеми і під час затримання підозрюваної особи. Ще один, за словами Цуцкірідзе, проблемний тезис – неможливість зупинити, а не закрити кримінальне провадження.

"Відтак, для вирішення цих проблемних питань у Нацполіції розробили та передали до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів два законопроекти, які усунуть законодавчі суперечливості, які на цей час є в КПК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на забезпечення поліцейських форменим одягом щорічно необхідно від 900 млн до 1,5 млрд грн.