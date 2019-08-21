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На одного киевлянина приходится 0,4 кв. м нового жилья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. По итогам прошлого года в Киеве в расчете на одного жителя было принято в эксплуатацию жилья - 0,433 кв. м. Об этом говорится в Годовом отчете города за 2018 год, опубликованном КГГА, передает УНН.

По видам объектов 40,3% объема выполненных строительных работ приходилось на строительство жилых зданий, инженерных сооружений - 33,3%, нежилых зданий - 26,4%.

В 2018 году в городе за счет нового строительства принято в эксплуатацию 174 жилых здания общей площадью 1255,9 тыс. кв. м (14,5% общегосударственного объема). В расчете на 1000 жителей Киева построено 432,8 кв. м общей площади жилья (в Украине - 206,4 кв. м).

Принято в эксплуатацию 19,9 тыс. квартир. Средний размер квартиры составляет 63,1 кв. м общей площади.

Напомним, по статистике на одного жителя Европы в среднем приходится 40 кв. м жилья, тогда как на одного украинца - 23,7. На сегодня в Украине существует огромная потребность в улучшении жилищных условий населения, а следовательно в возведении нового жилья.

Президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир считает, что ситуация исправится, если подтянуть покупательную способность украинцев.

"По моему мнению, если зарплаты человека будет хватать хотя бы на один квадратный метр, ситуация улучшится в разы. И люди будут с жильем, и застройщики при работе, и бюджет наполнен. Выигрывают все", - уверен президент "Киевгорстроя".

Изменить ситуацию может доступна ипотека, но ее пока на рынке нет. Поэтому застройщики ищут альтернативы и заключают партнерские программы с банками.

Например, все квартиры от "Киевгорстроя" можно купить за полную стоимость со скидкой 10-15%, в рассрочку на 16-36 месяцев или с помощью ипотечного кредита от трех банков. Взять деньги можно на срок от 1 до 20 лет. Таким образом, каждый человек может подобрать условия покупки конкретно под себя.

Несмотря на лояльные условия и уступки, найти покупателя с деньгами застройщикам не просто. Борьба за клиента толкает девелоперов к жесткой конкуренции. Выигрывают те компании, которые предлагают дружескую архитектуру, комплексную инфраструктуру и комфортную среду обитания для своих жителей.

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