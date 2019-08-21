На одного киянина припадає 0,4 кв. м нового житла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За підсумками минулого року у Києві з розрахунку на одного мешканця було прийнято в експлуатацію житла – 0,433 кв. м. Про це йдеться у Річному звіті міста за 2018 рік, опублікованому КМДА, передає УНН.
За видами об’єктів 40,3% обсягу виконаних будівельних робіт припадало на зведення житлових будівель, інженерних споруд – 33,3%, нежитлових будівель – 26,4%.
У 2018 році в місті за рахунок нового будівництва прийнято в експлуатацію 174 житлових будівлі загальною площею 1255,9 тис. кв. м (14,5% загальнодержавного обсягу). З розрахунку на 1000 мешканців Києва збудовано 432,8 кв. м загальної площі житла (в Україні – 206,4 кв. м).
Прийнято в експлуатацію 19,9 тис. квартир. Середній розмір квартири становить 63,1 кв. м загальної площі.
Нагадаємо, за статистикою на одного жителя Європи в середньому припадає 40 кв. м житла, тоді як на одного українця – 23,7. На сьогодні в Україні існує величезна потреба у покращенні житлових умов населення, а отже у зведенні нового житла.
Президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір вважає, що ситуація виправиться, якщо підтягти купівельну спроможність українців.
"На мою думку, якщо зарплати людини буде вистачати хоча б на один квадратний метр, ситуація покращиться в рази. І люди будуть з житлом, і забудовники при роботі, і бюджет наповнений. Виграють усі", - упевнений президент "Київміськбуду".
Змінити ситуацію може доступна іпотека, але її поки на ринку немає. Тому забудовники шукають альтернативи і укладають партнерські програми з банками.
Наприклад, усі квартири від "Київміськбуду" можна купити за повну вартість зі знижкою 10-15%, в розстрочку на 16-36 місяців або за допомогою іпотечного кредиту від трьох банків. Взяти гроші можна на термін від 1 до 20 років. Таким чином, кожна людина може підібрати умови покупки конкретно під себе.
Попри лояльні умови і поступки, знайти покупця з грошима забудовникам не просто. Боротьба за клієнта штовхає девелоперів до жорсткої конкуренції. Виграють ті компанії, які пропонують дружню архітектуру, комплексну інфраструктуру і комфортне середовище проживання для своїх жителів.