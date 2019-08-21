На одного киянина припадає 0,4 кв. м нового житла

КИЇВ. 21 серпня. УНН. За підсумками минулого року у Києві з розрахунку на одного мешканця було прийнято в експлуатацію житла – 0,433 кв. м. Про це йдеться у Річному звіті міста за 2018 рік, опублікованому КМДА, передає УНН.