В Одесской области пьяный мужчина пришел на АЗС с гранатой в кармане
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В селе Шевченково Одесской области нетрезвый 25-летний мужчина пришел на АЗС по алкоголь с гранатой в кармане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Среди ночи 25-летний молодой человек в состоянии опьянения пришел с ней (гранатой - ред.) в помещение АЗС в селе Шевченково в поисках дополнительной дозы алкоголя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане, которые были там и заметили у посетителя подозрительный предмет, который выглядывал из кармана, немедленно сообщили об этом по спецлинии "102". По вызову прибыли сотрудники территориального отделения полиции.
"Правоохранители изъяли у мужчины взрывоопасный предмет. По результатам осмотра стало известно, что это, предварительно, ручная граната Ф-1. Ее полицейские привели в безопасное состояние, отсоединив запал от корпуса, и направили на экспертизу", - добавляется в сообщении.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, согласно санкции статьи, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Кроме того, на мужчину, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был составлен протокол по ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Одессе во дворе частного жилого дома взорвалась граната.