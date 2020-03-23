На Одещині п'яний чоловік прийшов на АЗС із гранатою у кишені

КИЇВ. 23 березня. УНН. У селі Шевченкове на Одещині нетверезий 25-річний чоловік прийшов на АЗС за алкоголем із гранатою у кишені. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.