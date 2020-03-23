На Одещині п'яний чоловік прийшов на АЗС із гранатою у кишені

ukru
20 березня, 16:58 • 76051 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 149087 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246416 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 248388 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246982 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230576 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200124 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185864 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146121 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150219 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.6 м/с
65 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 16686 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 16592 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 32424 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 30643 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20:08 • 18752 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246416 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 248388 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246982 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230576 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78655 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26028 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140124 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153748 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113127 перегляди
Актуальне
На Одещині п'яний чоловік прийшов на АЗС із гранатою у кишені

На Одещині п'яний чоловік прийшов на АЗС із гранатою у кишені

Київ • УНН

 • 10808 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У селі Шевченкове на Одещині нетверезий 25-річний чоловік прийшов на АЗС за алкоголем із гранатою у кишені. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“Серед ночі 25-річний молодик у стані сп’яніння прийшов із нею (гранатою — ред.) у приміщення АЗС в селі Шевченкове в пошуках додаткової дози алкоголю”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що громадяни, які були там і помітили у відвідувача підозрілий предмет, який виглядав з кишені, негайно сповістили про це на спецлінію “102”. За викликом прибули співробітники територіального відділення поліції.

“Правоохоронці вилучили у чоловіка вибухонебезпечний предмет. За результатами огляду стало відомо, що це, попередньо, ручна граната Ф-1. Її поліцейські привели у безпечний стан, від’єднавши запал від корпусу, та направили на експертизу”, — додається у повідомленні.

Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, згідно з санкцією статті, фігурантові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Крім того, на чоловіка, за появу в громадському місці в стані алкогольного сп‘яніння, було складено протокол за ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Одесі на подвір’ї приватного житлового будинку вибухнула граната

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.40
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48