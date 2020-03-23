На Одещині п'яний чоловік прийшов на АЗС із гранатою у кишені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У селі Шевченкове на Одещині нетверезий 25-річний чоловік прийшов на АЗС за алкоголем із гранатою у кишені. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Серед ночі 25-річний молодик у стані сп’яніння прийшов із нею (гранатою — ред.) у приміщення АЗС в селі Шевченкове в пошуках додаткової дози алкоголю”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що громадяни, які були там і помітили у відвідувача підозрілий предмет, який виглядав з кишені, негайно сповістили про це на спецлінію “102”. За викликом прибули співробітники територіального відділення поліції.
“Правоохоронці вилучили у чоловіка вибухонебезпечний предмет. За результатами огляду стало відомо, що це, попередньо, ручна граната Ф-1. Її поліцейські привели у безпечний стан, від’єднавши запал від корпусу, та направили на експертизу”, — додається у повідомленні.
Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, згідно з санкцією статті, фігурантові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Крім того, на чоловіка, за появу в громадському місці в стані алкогольного сп‘яніння, було складено протокол за ч. 1 ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, в Одесі на подвір’ї приватного житлового будинку вибухнула граната.