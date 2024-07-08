российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской области, попали по территории фермерского хозяйства, в результате чего возник пожар. Известно о пострадавших женщине и 5-летнем ребенке, сообщил в понедельник председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В области в результате попадания ракеты на территорию фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, который затем перекинулся на жилые дома рядом - написал Ким в Telegram.

По его словам, сейчас известно о пострадавших женщине 45 лет и ребенке 5 лет. Они госпитализированы, состояние средней тяжести.

Ранее УНН сообщал, что в Николаевской области утром произошло несколько пожаров сухой травы, вызванных падением обломков сбитых крылатых ракет во время вражеской атаки, они были ликвидированы.