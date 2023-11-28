На Николаевщине из-за утреннего обстрела рф горело админздание базы отдыха

В результате обстрела российских войск Очакова и береговой линии Очаковской громады Николаевской области возник пожар административного здания базы отдыха, никто не пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на на пресс-службу ГСЧС Украины.

Николаевщина: сегодня утром в результате вражеских обстрелов Очакова и береговой линии Очаковской громады частичные повреждения получили частные жилые дома. Также возник пожар админздания базы отдыха отдыха - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Ранее

УНН сообщал, что российские войска за прошедшие сутки и сегодня утром обстреляли Очаков и береговую линию Очаковской общины Николаевской области.