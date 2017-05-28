На митинге оппозиции в Албании отравились 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Албании 76 человек обратились за медицинской помощью после участия в оппозиционном митинге, передает УНН со ссылкой на Tirana Times.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Албании, пациенты проявили "признаки отравления, такие как ожоги глаз, раздражение кожи на открытых участках лица и шеи, а также в некоторых случаях даже легкие затруднения дыхания".
Пострадавшие люди заявили, что они видели "белый порошок", который высыпали в воздух у лидера оппозиции во время митинга.
Отмечают, что в пострадавших нет угрозы травм, которые бы угрожали жизни.
Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Управлением полиции Албании работает расследует событий по факту инцидента.
Напомним, парламент Албании выбрал своего спикера-социалиста Илира Цель президентом страны после того, как попытки достичь консенсуса по право-центристской оппозицией провалились.