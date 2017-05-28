На мітингу опозиції в Албанії отруїлися 70 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В Албанії 76 осіб звернулися за медичною допомогою після участі в опозиційному мітингу, передає УНН з посиланням на Tirana Times.
Як повідомили в міністерстві охорони здоров’я Албанії, пацієнти проявили “ознаки отруєння, такі як опіки очей, подразнення шкіри на відкритих ділянках обличчя і шиї, а також в деяких випадках навіть легкі утруднення дихання”.
Постраждалі люди заявили, що вони бачили “білий порошок”, який висипали в повітря біля лідера опозиції під час мітингу.
Зазначають, що у потерпілих немає загрози травм, котрі б загрожували життю.
Міністерство охорони здоров’я, у співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Управлінням поліції Албанії працює розслідує подій за фактом інциденту.
Нагадаємо, парламент Албанії обрав свого спікера-соціаліста Іліра Мету президентом країни після того, як спроби досягти консенсусу з право-центристською опозицією провалилися.