В Николаевской области определили 29 мест перекрытия дорожного движения на случай снегопада

ukru
19:49 • 71946 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 116427 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112519 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110061 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 136938 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113595 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120756 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130270 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144633 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

12 марта, 15:34 • 26321 просмотра
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 28155 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 39410 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 28410 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 31805 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 71957 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 116431 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103093 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110400 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 136939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137717 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145830 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150709 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149172 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152531 просмотра
Актуальное
В Николаевской области определили 29 мест перекрытия дорожного движения на случай снегопада

В Николаевской области определили 29 мест перекрытия дорожного движения на случай снегопада

Киев • УНН

 • 7856 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Николаевской облгосадминистрации состоялось областное совещание по вопросам ухудшение погодных условий под председательством заместителя председателя облгосадминистрации Вячеслава Боня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Главы райгосадминистраций доложили о результатах совещаний местных оперативных штабов - все службы районов переведены в режим повышенной готовности, отработаны планы действий совместно с Нацполицией, дорожными службами, переданы телефонограммы всем главам, завозятся продукты питания. Работники соцзащиты проводят подворный обход и предупреждают местное население об ухудшении погодных условий.

По словам и.о. начальника Службы автодорог в Николаевской области Сергея Ткаченко, четыре соседние области, граничащие с Николаевской, поддерживают предложенный план действий относительно возможного перекрытия дорог. Дорожные службы совместно с Нацполицией определили 29 мест перекрытия дорожного движения в Николаевской области.

По информации начальника управления инфраструктуры ОГА Эдуарда Волошиновича, терминалы и крупные предприятия региона предупреждены об особенностях работы в период осложнения погодных условий. Соответствующее поручение издал В.Бонь для того, чтобы во время непогоды на автодорогах области не было наплыва грузового транспорта.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий 6 января в Одессе будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы