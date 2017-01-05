В Николаевской области определили 29 мест перекрытия дорожного движения на случай снегопада
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в Николаевской облгосадминистрации состоялось областное совещание по вопросам ухудшение погодных условий под председательством заместителя председателя облгосадминистрации Вячеслава Боня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Главы райгосадминистраций доложили о результатах совещаний местных оперативных штабов - все службы районов переведены в режим повышенной готовности, отработаны планы действий совместно с Нацполицией, дорожными службами, переданы телефонограммы всем главам, завозятся продукты питания. Работники соцзащиты проводят подворный обход и предупреждают местное население об ухудшении погодных условий.
По словам и.о. начальника Службы автодорог в Николаевской области Сергея Ткаченко, четыре соседние области, граничащие с Николаевской, поддерживают предложенный план действий относительно возможного перекрытия дорог. Дорожные службы совместно с Нацполицией определили 29 мест перекрытия дорожного движения в Николаевской области.
По информации начальника управления инфраструктуры ОГА Эдуарда Волошиновича, терминалы и крупные предприятия региона предупреждены об особенностях работы в период осложнения погодных условий. Соответствующее поручение издал В.Бонь для того, чтобы во время непогоды на автодорогах области не было наплыва грузового транспорта.
Напомним, в связи с ухудшением погодных условий 6 января в Одессе будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта.