На Миколаївщині визначили 29 місць перекриття дорожнього руху на випадок снігопаду

Голови райдержадміністрацій доповіли про результати нарад місцевих оперативних штабів — всі служби районів переведено в режим підвищеної готовності, відпрацьовані плани дій спільно з Нацполіцією, дорожніми службами, передано телефонограми всім сільським головам, завозяться продукти харчування. Працівники соцзахисту проводять подвірний обхід і попереджають місцеве населення про погіршення погодних умов.

Зі слів в.о. начальника Служби автодоріг в Миколаївській області Сергія Ткаченка, чотири сусідні області, які межують з Миколаївщиною, підтримують запропонований план дій стосовно можливого перекриття доріг. Дорожні служби спільно з Нацполіцією визначили 29 місць перекриття дорожнього руху в Миколаївській області.

За інформацією начальника управління інфраструктури ОДА Едуарда Волошиновича, термінали та великі підприємства регіону попереджені про особливості роботи в період ускладнення погодних умов. Відповідне доручення видав В.Бонь задля того, щоб під час негоди на автодорогах області не було напливу вантажного транспорту.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням погодних умов 6 січня в Одесі буде обмежено в'їзд до міста великогабаритного транспорту.