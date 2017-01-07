В Николаевской области движение для проезда всех категорий транспорта снова перекроют с 17:00 часов
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. В Николаевской области с 17:00 часов 7 января на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения вновь будет закрыто движение для проезда всех категорий транспортных средств. О запрете движения сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, передает УНН.
Такие меры введены с целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега.
По данным о штормовом предупреждении от Николаевского областного гидрометеорологического центра ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, ветер северный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, температура ночью 14-19 градусов мороза, днем 9-14 градусов мороза.
Напомним, в Николаеве из-за непогоды возникли проблемы с движением электротранспорта.