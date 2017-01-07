На Миколаївщині рух для проїзду всіх категорій транспорту знову перекриють з 17:00

Такі заходи впроваджені з метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу.

За даними про штормове попередження від Миколаївського обласного гідрометеорологічного центру очікуються сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети, сніговий накат, вітер північний 15-20 м/с, пориви до 25 м/с, температура вночі 14-19 градусів морозу, вдень 9-14 градусів морозу.

Нагадаємо, в Миколаєві через негоду виникли проблеми із рухом електротранспорту.