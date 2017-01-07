На Миколаївщині рух для проїзду всіх категорій транспорту знову перекриють з 17:00
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. В Миколаївській області з 17:00 години 7 січня на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення знову буде закрито рух для проїзду всіх категорій транспортних засобів. Про заборону руху повідомляє Служба автомобільних доріг в Миколаївській області, передає УНН.
Такі заходи впроваджені з метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу.
За даними про штормове попередження від Миколаївського обласного гідрометеорологічного центру очікуються сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети, сніговий накат, вітер північний 15-20 м/с, пориви до 25 м/с, температура вночі 14-19 градусів морозу, вдень 9-14 градусів морозу.
Нагадаємо, в Миколаєві через негоду виникли проблеми із рухом електротранспорту.