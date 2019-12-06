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Во Львовской области разоблачили преступную группу, которая похищали средства банков

Во Львовской области разоблачили преступную группу, которая похищали средства банков

Киев  •  УНН

 • 12924 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во Львовской области полицейские разоблачили участников организованной преступной группы, которые завладели средствами банковского учреждения. Об этом Гал-инфо сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Как установили следователи, пятеро сотрудников банка завладели средствами учреждения на сумму более полутора миллиона гривен.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что в течение 2015 - 2018 годов злоумышленники проводили незаконные операции по перечислению средств с депозитных на текущие счета без ведома и согласия клиентов и в дальнейшем получали деньги в банкоматах.

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Проведенными мероприятиями следователи и оперативники установили организатора группы - ею оказалась 50-летняя жительница Жидачивского района, которая занимала должность руководителя отделения банка, а также ее пособников - работников этого же отделения в возрасте от 33 до 58 лет.

Следователи 5 декабря сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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