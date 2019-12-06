Во Львовской области разоблачили преступную группу, которая похищали средства банков

Как установили следователи, пятеро сотрудников банка завладели средствами учреждения на сумму более полутора миллиона гривен.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что в течение 2015 - 2018 годов злоумышленники проводили незаконные операции по перечислению средств с депозитных на текущие счета без ведома и согласия клиентов и в дальнейшем получали деньги в банкоматах.

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Проведенными мероприятиями следователи и оперативники установили организатора группы - ею оказалась 50-летняя жительница Жидачивского района, которая занимала должность руководителя отделения банка, а также ее пособников - работников этого же отделения в возрасте от 33 до 58 лет.

Следователи 5 декабря сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.