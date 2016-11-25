Во Львовской области мужчина сгорел в собственной квартире

Так, 25 ноября в 00:25 в городе Трускавец в квартире 5-этажного кирпичного жилого дома возник пожар.

Пожар ликвидирован силами соседей. Во время тушения пожара обнаружили тело владельца, 1963 года рождения.

Огнем уничтожен диван. Причины происшествия - выясняются. Ведется следствие.

Напомним, 23 ноября в Запорожье в результате пожара погибла женщина.