На Львівщині чоловік згорів у власній квартирі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Львівщині чоловік загинув внаслідок пожежі у власному помешканні. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 25 листопада о 00:25 у місті Трускавець в квартирі 5-ти поверхового цегляного житлового будинку, виникла пожежа.
Пожежу ліквідовано силами сусідів. Під час гасіння пожежі виявлено тіло власника, 1963 року народження.
Вогнем знищено диван. Причини події — з’ясовуються. Ведеться слідство.
Нагадаємо, 23 листопада у Запоріжжі внаслідок пожежі загинула жінка.