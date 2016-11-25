На Львівщині чоловік згорів у власній квартирі

Так, 25 листопада о 00:25 у місті Трускавець в квартирі 5-ти поверхового цегляного житлового будинку, виникла пожежа.

Пожежу ліквідовано силами сусідів. Під час гасіння пожежі виявлено тіло власника, 1963 року народження.

Вогнем знищено диван. Причини події — з’ясовуються. Ведеться слідство.

Нагадаємо, 23 листопада у Запоріжжі внаслідок пожежі загинула жінка.