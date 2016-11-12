В Луганской области обострилась ситуация - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Луганской области снова обострилась ситуация, боевики вчера использовали кроме стрелкового оружия минометы и пушки, на что украинские военные вынуждены были открыть огонь. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера на луганском направлении вновь обострилась обстановка. В Попаснянском районе в течение дня противник неоднократно применял легкое вооружение, а после захода солнца открывал огонь из минометов и пушек. Украинские войска вынуждены были открывать огонь", - сказал он.
По его словам, всего на луганском направлении зафиксировано 12 обстрелов, из них 4 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, учитывая то, что боевики постоянно обстреливают район Станицы Луганской, разведение сил и средств, как это было предусмотрено рамочным соглашением, здесь пока невозможно.