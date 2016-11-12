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15 марта, 19:03 • 109968 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151859 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128445 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121632 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107524 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102811 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98126 просмотра

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В Луганской области обострилась ситуация - Минобороны

В Луганской области обострилась ситуация - Минобороны

Киев • УНН

 • 7205 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Луганской области снова обострилась ситуация, боевики вчера использовали кроме стрелкового оружия минометы и пушки, на что украинские военные вынуждены были открыть огонь. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Вчера на луганском направлении вновь обострилась обстановка. В Попаснянском районе в течение дня противник неоднократно применял легкое вооружение, а после захода солнца открывал огонь из минометов и пушек. Украинские войска вынуждены были открывать огонь", - сказал он.

По его словам, всего на луганском направлении зафиксировано 12 обстрелов, из них 4 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, учитывая то, что боевики постоянно обстреливают район Станицы Луганской, разведение сил и средств, как это было предусмотрено рамочным соглашением, здесь пока невозможно.

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