На Луганщині загострилася ситуація - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На Луганщині знову загострилася ситуація, бойовики вчора використали крім стрілецької зброї міномети та гармати, на що українські військові вимушені були відкрити вогонь у відповідь. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Вчора на луганському напрямку знову загострилася обстановка. В Попаснянському районі протягом дня противник неодноразово застосовував легке озброєння, а після заходу сонця відкривав вогонь з мінометів і гармат. Українські війська вимушені були відкривати вогонь у відповідь", - сказав він.
За його словами, всього на луганському напрямку зафіксовано 12 обстрілів, з них 4 - з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, з огляду на те, що бойовики постійно обстрілюють район Станиці Луганської, розведення сил та засобів, як це було передбачено рамковою угодою, тут поки неможливе.