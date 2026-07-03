На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек

$44.800.0351.080.10
ukenru
Эксклюзив
08:47 • 10850 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
07:10 • 14592 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
07:01 • 16678 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 18857 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 28306 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
2 июля, 16:41 • 37976 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Эксклюзив
2 июля, 15:51 • 46059 просмотра
Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян
Эксклюзив
2 июля, 14:57 • 42004 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
2 июля, 12:39 • 40554 просмотра
В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Эксклюзив
2 июля, 11:56 • 36860 просмотра
рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
4.3м/с
59%
743мм
Популярные новости
Топливный шок: цены на бензин в России выросли на 20% за год - СЗР3 июля, 01:28 • 12535 просмотра
Нацполиция проводит масштабные обыски в сети нелегальных обменников3 июля, 02:30 • 16976 просмотра
Что празднуют 3 июля в Украине и мире3 июля, 03:00 • 9504 просмотра
В июне рф потеряла наибольшее количество артиллерии за всё время войны - Минобороны3 июля, 03:32 • 4720 просмотра
В Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона07:31 • 6628 просмотра
публикации
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 1514 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
08:47 • 10856 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 36751 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 45823 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto2 июля, 11:28 • 47838 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Беларусь
Трасса Киев-Одесса
Реклама
УНН Lite
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 37260 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 82606 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 115860 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 128556 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 141226 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Более 120 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ruby Princess заразились норовирусом во время 20-дневного круиза в Канаду и на Аляску. Вспышку зафиксировали в CDC США.

На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек

Более 120 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Princess Cruises, который в четверг прибыл в Сан-Франциско, заразились желудочным вирусом во время путешествия, сообщили федеральные органы здравоохранения США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Лайнер Ruby Princess совершал 20-дневный круиз из Сан-Франциско в Канаду и на Аляску и обратно, когда 102 пассажира и 23 члена экипажа заболели норовирусом, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Норовирус очень заразен и часто передается через пищу или загрязненные поверхности, особенно в условиях большого скопления людей. Для большинства людей болезнь длится недолго, однако может представлять серьезную опасность для людей с хроническими заболеваниями, маленьких детей и лиц в возрасте от 65 лет.

Симптомами являются внезапная рвота, диарея и боль в животе, которые могут длиться до трех дней, отмечают в CDC.

Вспышка на борту Ruby Princess, который отправился в рейс 12 июня, была зафиксирована и сообщена CDC в субботу. В то же время чиновники уточнили, что не все инфицированные болели одновременно или во время прибытия или выхода судна из порта.

По данным CDC, на борту Ruby Princess находились 3 032 пассажира и 1 144 члена экипажа.

В Финляндии болезнь, вызванную вирусом Анд, могут признать особо опасной инфекцией11.05.26, 03:44 • 13778 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеНовости Мира