На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек

Более 120 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Princess Cruises, который в четверг прибыл в Сан-Франциско, заразились желудочным вирусом во время путешествия, сообщили федеральные органы здравоохранения США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Лайнер Ruby Princess совершал 20-дневный круиз из Сан-Франциско в Канаду и на Аляску и обратно, когда 102 пассажира и 23 члена экипажа заболели норовирусом, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Норовирус очень заразен и часто передается через пищу или загрязненные поверхности, особенно в условиях большого скопления людей. Для большинства людей болезнь длится недолго, однако может представлять серьезную опасность для людей с хроническими заболеваниями, маленьких детей и лиц в возрасте от 65 лет.

Симптомами являются внезапная рвота, диарея и боль в животе, которые могут длиться до трех дней, отмечают в CDC.

Вспышка на борту Ruby Princess, который отправился в рейс 12 июня, была зафиксирована и сообщена CDC в субботу. В то же время чиновники уточнили, что не все инфицированные болели одновременно или во время прибытия или выхода судна из порта.

По данным CDC, на борту Ruby Princess находились 3 032 пассажира и 1 144 члена экипажа.

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